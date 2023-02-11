محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال توصيل الصرف الصحى بمجمع المصالح الحكومية

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، أعمال توصيل الصرف الصحي ورصف الطرق الداخلية بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه المحافظ بالعمل بالتوازي للإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت، وبدء أعمال اللاند سكيب المحيطة بكافة المباني، كما تفقد وحدة التحكم والمراقبة الرئيسية لتأمين محيط المجمع من الداخل والخارج.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط أعمال الإنشاءات الجارية بتجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة باستخدام مواد بناء بيئية بديلة والتي يتم تنفيذها وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

كما اطمأن على خطة تطوير وتوسعة ميدان مدخل مطار الخارجة والطرق المؤدية إليه لاستيعاب الكثافة المرورية المستقبلية وإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، أحد مشروعات تطوير الحدائق والمتنزهات بحي الأمل بمدينة الخارجة والمُنشأة على الطراز البيئي كمتنفس حضاري للمواطنين.

وأثنى المحافظ على مستوى الخدمة والتصميم الحضاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الحدائق بالأحياء والمدن والتوسع في المسطحات الخضراء التي تضفي مظهر جمالي وتوفر متنزهات لائقة للأهالي.