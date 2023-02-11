متحدث الوزراء: هناك قرارات فورية لتذليل عقبات القطاع الخاص فى الصناعة

محمد شرقاوى

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى يقوم بعدة جولات أسبوعية على الصناعات بالقطاع الخاص، مضيفا أن مدبولى يصدر قرارات فورية بتذليل جميع القطاعات الصناعية للقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،: "كل أسبوع لدي رئيس الوزراء جولة لتفقد المصانع وفتح خطوط جديدة.. وهناك دعم لا محدود من الدولة للقطاع الصناعى.. وفتح المصانع يوفر فرص عمل للشباب بالدولة".

وتابع : "فتح المصانع يوفر العملة الصعبة لعلاج الخلل من الموارد الدولارية.. الدولة متجهة بكل ما تملك من قوة لدعم القطاع الصناعى وتذليل جميع العقبات لهم.. وهناك توجيهات الرئيس السيسى للدولة حل جميع مشاكل القطاع الصناعى".

وأوضح : "تحويل السيارة للكهرباء يوفر 80% من الأموال من تحويل السيارة من البنزين للكهرباء"، مضيفا :"طرح الشركات في البورصة لدعم القطاع الخاصة، وتوسيع قاعدة الملكية للشركات من القطاع الخاصة والمواطنين، وطرح الشركة لمستثمر أجنبي يضخ عملة صعبة للاقتصاد المصري وما يملكه من خبرات وشركات عالمية معروفة تعطى ثقة فى مصر وتأتى معها طرق جديدة فى الإدارة لتطور الشركة وحجم إنتاجها يزيد والاقتصاد المصري يأتى بربحية كبيرة".

ونفي السفير نادر سعد أن مصر تدرس تحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر، وهذا ينطبق على الوقود فقط ولا يوجد مجرد تفكير فى هذا التطبيق ولكن الكهرباء لها آلية خاصة لتقليل الدعم وكان مدتها 5 سنوات، ولكن تم مدها أكثر من مرة نتيجة للأزمات التى مر بها العالم ومنها كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأول تحريك للأسعار فى الكهرباء فى شهر يوليو المقبل وذلك بعد عامين من الثبات بسبب الأزمات.