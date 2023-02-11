اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 08:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الوزراء: هناك قرارات فورية لتذليل عقبات القطاع الخاص فى الصناعة

السبت، 11 فبراير 2023 06:42 م
متحدث الوزراء: هناك قرارات فورية لتذليل عقبات القطاع الخاص فى الصناعة السفير نادر سعد
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى يقوم بعدة جولات أسبوعية على الصناعات بالقطاع الخاص، مضيفا أن مدبولى يصدر قرارات فورية بتذليل جميع القطاعات الصناعية للقطاع الخاص. 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،: "كل أسبوع لدي رئيس الوزراء جولة لتفقد المصانع وفتح خطوط جديدة.. وهناك دعم لا محدود من الدولة للقطاع الصناعى.. وفتح المصانع يوفر فرص عمل للشباب بالدولة". 
 
وتابع : "فتح المصانع يوفر العملة الصعبة لعلاج الخلل من الموارد الدولارية.. الدولة متجهة بكل ما تملك من قوة لدعم القطاع الصناعى وتذليل جميع العقبات لهم.. وهناك توجيهات الرئيس السيسى للدولة حل جميع مشاكل القطاع الصناعى". 
 
وأوضح : "تحويل السيارة للكهرباء يوفر 80% من الأموال من تحويل السيارة من البنزين للكهرباء"، مضيفا :"طرح الشركات في البورصة لدعم القطاع الخاصة، وتوسيع قاعدة الملكية للشركات من القطاع الخاصة والمواطنين، وطرح الشركة لمستثمر أجنبي يضخ عملة صعبة للاقتصاد المصري وما يملكه من خبرات وشركات عالمية معروفة تعطى ثقة فى مصر وتأتى معها طرق جديدة فى الإدارة لتطور الشركة وحجم إنتاجها يزيد والاقتصاد المصري يأتى بربحية كبيرة".  
 
ونفي السفير نادر سعد أن مصر تدرس تحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر، وهذا ينطبق على الوقود فقط ولا يوجد مجرد تفكير فى هذا التطبيق ولكن الكهرباء لها آلية خاصة لتقليل الدعم وكان مدتها 5 سنوات، ولكن تم مدها أكثر من مرة نتيجة للأزمات التى مر بها العالم ومنها كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأول تحريك للأسعار فى الكهرباء فى شهر يوليو المقبل وذلك بعد عامين من الثبات بسبب الأزمات.

نادر سعد

القطاع الخاص

قطاع الصناعة

مجلس الزراء

عزة مصطفى



الموضوعات المتعلقة

متحدث الحكومة: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز وفواتير الكهرباء.. نادر سعد: ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب منذ 11 يناير.. و2.3 مليار دولار قيمة السلع بالموانئ.. وانتهاء الأزمة خلال أيام

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:58 م

متحدث الحكومة: وضع حد أدنى وأقصى لسعر السلعة مسئولية "الغرف التجارية والصناعات".. نادر سعد: 12 جنيها سعر كيلو الأرز السائب.. ومصادرة سلع المنافذ المخالفة.. والدولة تحملت صدمات الزيادة وضخت السلع فى الأسواق

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:35 م

متحدث الوزراء: أى مشروع يُصدر أكثر من 50% من إنتاجه مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية.. نادر سعد: الحصول عليها يعنى تشغيل المشروع وإدارته.. والشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تضخ 800 مليون دولار من الاستثمارات

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 12:27 ص

متحدث الحكومة: تلقينا إشادات من جميع المشاركين بقمة المناخ.. نادر سعد: كانت من أنجح الدورات.. ومشكلة المناخ أكبر أزمة تواجه العالم.. والزوجة الأجنبية للمواطن المصرى لا يحق لها الحصول على سيارة ضمن المبادرة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 10:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة