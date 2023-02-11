ما هي أكثر أنواع السرطانات شيوعًا؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

وفقًا لصحيفة حقائق السرطان الصادرة عن المركز الدولي لطب الأطفال والسرطان ، فإن سرطان الثدي لدى النساء وسرطان الرئة لدى الرجال هما أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تسجيلها، وفقا لموقع “indiatoday”.

وفي السنوات القليلة الماضية ، شهدت الهند ارتفاعًا في حالات السرطان ولا يبدو أن العدد سينخفض ​​قريبًا.

فيعتبر سرطان الثدي لدى النساء وسرطان الرئة عند الرجال أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تسجيلها ، وفقًا لتقرير حديث صادر عن المجلس الهندي للبحوث الطبية.

ووفقًا لصحيفة حقائق السرطان الصادرة عن المركز الدولي لطب السرطان ، استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها على مدى 10 سنوات ، فإن 27.8 في المائة من النساء المصابات بالسرطان مصابات بسرطان الثدي وأكثر من 10.5 في المائة من مرضى السرطان الذكور مصابون بسرطان الرئة .

فحصت بيانات العشر سنوات ، سبعة مستشفيات في دلهي حتى عام 2021. على الرغم من أن الباحثين درسوا تقرير البرنامج الوطني لتسجيل السرطان ، الذي يجمع بيانات عن جميع الحالات من المرض المبلغ عنه في المستشفيات المختلفة ، لم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للحالات التي تم تقييمها.

وكانت المستشفيات التي خضعت للدراسة تحت التقييم هي مستشفى الدكتور بي آر أمبيدكار للسرطان الروتاري ، ومعهد علوم الكبد والصفراوي ، ومركز ماكس للسرطان ، ومستشفيات ماكس سوبر التخصصية ، وكلية مولانا آزاد الطبية ، ومعهد راجيف غاندي للسرطان ومركز الأبحاث.

وأظهرت البيانات أيضًا أن سرطان الفم وسرطان عنق الرحم هما ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء على التوالي. شوهد سرطان الفم في حوالي 7.5 في المائة من مرضى السرطان الذكور وشوهد سرطان عنق الرحم في 10 في المائة من النساء المصابات بالسرطان.

إلى جانب ذلك ، ساهم التبغ في 41.2 في المائة من حالات السرطان لدى الرجال و 12.4 في المائة لدى النساء في دلهي.