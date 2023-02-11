قبل الشراء والبيع.. نصائح اقتصادية للتعامل مع تحركات أسعار الذهب لتجنب الخسائر

كتب - إسلام سعيد

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة لتطورات سوق الذهب محليًا وعالميًا، وكذلك أهم النصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع التغيرات الكبيرة في الأسعار ولتجنب الخسائر، وقال علاء راشد خبير سوق الذهب، إن التغيرات المستمرة في الأسعار تتطلب من المستهلك أن يستشير قبل القيام بعمليات الشراء، كما نصح بعدم الحصول على قروض وشراء الذهب بهدف تحصيل عوائد يمكنها سداد القرض، كما نصح بضرورة توزيع المحفظة الاستثمارية وعدم الشراء بكل الكاش المتاح لديك.

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 فبراير 2023، استقرارا ملحوظا بعد ارتفاع بحوالي 10 جنيهات أمس ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم مستوى 1730 جنيها، وسط ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1864 دولارا، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.