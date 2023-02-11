اليوم السابع
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فرق الإنقاذ التركية تنقذ طفلة من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 6 أيام على الزلزال

السبت، 11 فبراير 2023 06:43 م
فرق الإنقاذ التركية تنقذ طفلة من تحت الأنقاض بعد مرور نحو 6 أيام على الزلزال قوات الإنقاذ
كتب عبد الوهاب الجندى

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تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال طفلة تدعى "عالية داغلي" من تحت الأنقاض، بعد 133 ساعة على كارثة الزلزال في قضاء أنطاكية بولاية هاطاي جنوبي تركيا.
 
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 21848 والمصابين إلى 80104 حالة.
 
إنقاذ الطفلة
إنقاذ الطفلة
 
 
وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، إنه تقرر إعادة بناء 100 ألف وحدة سكنية خلال عام، موضحة أنه تم إيقاف أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس والبدء في رفع الأنقاض.
 
وأوضح أنه تم "مددنا عطلة المدارس إلى 20 فبراير في كل المناطق التركية، مؤكدا :"سنخرج من هذه الكارثة كما تمكنّا سابقا من الخروج من كوارث سابقة".
 
 
الطفلة
الطفلة
 

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