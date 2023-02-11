غرق شقيقين من الصيادين فى بحر جمصة بالدقهلية

شهدت مدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية ، غرق شقيقين من الصيادين أثناء عملهما بالصيد داخل مياه جمصة. تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة جمصة بوصول بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين من الصيادين أثناء عملهما في البحر.

بالبحث والتحري تبين غرق كلا من السيد علي الشيل 40 عاما، وشقيقه عماد علي الشيل 35 عاما، مقيمان بمدينة جمصة، بعد انجراف المركب الخاص بهما أثناء عملهما في صيد الأسماك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتم تشييع جثمان السيد علي الشيل وذلك بعد العثور عليه بالقرب من شواطئ دمياط الجديدة، وتسليمه لذويه بعد إنهاء تصريح الدفن، ومازالت عمليات البحث جارية للعثور على جثمان شقيقه حتى الآن، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة شهدت اضطراب وارتفاع في الأمواج خلال الايام السابقة، وذلك بسبب موجة الطقس السيئة التي شهدتها البلاد والمصحوبة بهطول الأمطار والشبورة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 15 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.