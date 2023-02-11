عيش الغراب يحسن الذاكرة عن طريق تعزيز نمو الأعصاب.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

اكتشف باحثون من جامعة كوينزلاند بأستراليا وجود مركب نشط في فطر عيش الغراب يعزز نمو الأعصاب ويحسن الذاكرة، ما يساعد في الوقاية من أمراض الذاكرة مثل: ألزهايمر، بحسب موقع "neurosciencenews".



وقال البروفيسور فريدريك مونييه من معهد الدماغ في كوينزلاند إن الفريق حدد مركبات نشطة جديدة من نوع فطر Hericium erinaceus.



وأوضح البروفيسور مونييه: "تم استخدام مستخلصات ما يسمى فطر عرف الأسد في الطب التقليدي في البلدان الآسيوية لعدة قرون، لكننا أردنا أن نحدد علميًا تأثيرها المحتمل على خلايا الدماغ".



وأضاف "وجدت الاختبارات قبل السريرية أن فطر عرف الأسد كان له تأثير كبير على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

قامت الاختبارات المعملية بقياس التأثيرات التغذوية العصبية للمركبات المعزولة من Hericium erinaceus على خلايا الدماغ المزروعة، ومن المدهش أننا وجدنا أن المركبات النشطة تعزز إسقاطات الخلايا العصبية وتمتد وتتصل بالخلايا العصبية الأخرى.



باستخدام الفحص المجهري فائق الدقة، وجدنا أن مستخلص الفطر ومكوناته النشطة تزيد بشكل كبير من حجم مخاريط النمو ، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص لخلايا الدماغ لاستشعار بيئتها وإنشاء روابط جديدة مع الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ.



وقال الدكتور رامون مارتينيز مارمول ، المؤلف المشارك من جامعة كوينزلاند، إن للاكتشاف تطبيقات يمكن أن تعالج الاضطرابات المعرفية التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وتحمي منها.



قال الدكتور مارتينيز مارمول: "كانت فكرتنا هي تحديد المركبات النشطة بيولوجيًا من المصادر الطبيعية التي يمكن أن تصل إلى الدماغ وتنظم نمو الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تحسين تكوين الذاكرة".



وأوضح الدكتور داي هي لي من شركة CNGBio Co، التي دعمت المشروع البحثي وتعاونت معه ، إن خصائص فطر عرف الأسد قد استخدمت لعلاج الأمراض والحفاظ على الصحة في الطب الصيني التقليدي منذ العصور القديمة.

قال الدكتور لي: "هذا البحث المهم يكشف عن الآلية الجزيئية لمركبات فطر عرف الأسد وتأثيراتها على وظائف المخ، وخاصة الذاكرة".