علامات تشير لإصابتك بمرض دوالى الوريد.. أبرزها تورم الساقين والتشنجات

كتبت ميرفت رشاد

ما هو مرض وريد الساق؟ تؤثر الدوالي الوريدية على حوالي ثلث البالغين، يعاني واحد من كل 50 بالغًا مصابًا بالدوالي من قصور وريدي مزمن ، والذي يصيب عمومًا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ويزداد الخطر مع تقدمك في السن، عندما يكون لدى الأشخاص جلطة دموية في أرجلهم ، يمكن أن تتلف الصمامات ويمكن أن تظهر عليهم أعراض طويلة المدى من ذلك ، من تلف الصمامات ، وهذا يمكن أن يسبب تشوهات في الوريد في الساقين، إليك ما تحتاج إلى معرفته للحفاظ على صحة عروقك، وفقا لما نشره موقع "eatthis". الأوردة عبارة عن أوعية رقيقة الجدران بها صمامات بداخلها تحافظ على تدفق الدم في اتجاه واحد ، يضخ القلب الدم الغني بالأكسجين إلى أنسجة الجسم من خلال الشرايين ذات الجدران السميكة ؛ وتعيد الأوردة ذلك الدم إلى القلب.

يشير مرض الأوردة إلى مشكلة أو حالة تؤثر على جزء من نظام الدورة الدموية الذي يعيد الدم غير المؤكسج من أنسجتك إلى قلبك.



أنواع أمراض الأوردة دوالي الأوردة ، وهي مجموعات متضخمة ومتورمة من الأوردة الأرجوانية.

التهاب الوريد الخثاري السطحي ، أوردة حمراء ، محتقنة ، تشبه الحبل المرتبط بتورم موضعي أو ألم .



أعراض مرض الوريد التهاب الوريد الخثاري العميق ، التهاب الوريد (عادة في الأطراف ، وخاصة في أحد الساقين) الذي يحدث استجابةً لجلطة دموية في الوعاء الدموي. تدفق الدم غير السليم يتسبب في زيادة الضغط وزيادة الحجم في الأوردة، وهو ما يسمى دوالي الأوردة وعادة ما تكون كبيرة ومنتفخة، وبعد ذلك يمكنك رؤية أجزاء أخرى مما يمكن أن يفعله القصور الوريدي ، مثل الأوردة العنكبوتية."

هناك العديد من الأعراض ، ولكن بمرور الوقت ، يمكن أن تزداد سوءًا بشكل مزمن حيث تؤثر على كل ما تفعله ، تشمل الأعراض الأخرى تململ الساقين ، والتشنجات ، والوذمة اللمفاوية أو تورم الساقين ، والجلد السميك.