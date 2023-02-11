طقس غير مستقر ببورسعيد ووقف الصيد بالبحر المتوسط لارتفاع الأمواج

بورسعيد محمد فرج

تعرضت اليوم السبت مدينتى بورسعيد وبورفؤاد لسقوط أمطار كثيفة، صاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع وسط طقس غير مستقر ورياح شديدة وارتفاع فى أمواج البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى أكثر من 3 أمطار.

ومن ناحية أخرى أكد عدد من الصيادين لـ"اليوم السابع"، أنه تقررغلق ميناء الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جهة أخرى أكد مصدر ملاحى لـ "اليوم السابع"، تجاوز سرعة الرياح إلى 45 عقدة فى الساعة وإرتفاع الأمواج مابين 3 إلى 4 أمطار.