اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 06:39 م
أكرم القصاص
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طقس غير مستقر ببورسعيد ووقف الصيد بالبحر المتوسط لارتفاع الأمواج

السبت، 11 فبراير 2023 05:35 م
طقس غير مستقر ببورسعيد ووقف الصيد بالبحر المتوسط لارتفاع الأمواج مراكب الصيد ترسو بميناء الصيد لإرتفاع أمواج المتوسط
بورسعيد محمد فرج

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تعرضت اليوم السبت مدينتى بورسعيد وبورفؤاد لسقوط أمطار كثيفة، صاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع وسط طقس غير مستقر ورياح شديدة وارتفاع فى أمواج البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى أكثر من 3 أمطار.
 
ومن ناحية أخرى أكد عدد من الصيادين لـ"اليوم السابع"، أنه تقررغلق ميناء الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
ومن جهة أخرى أكد مصدر ملاحى لـ "اليوم السابع"، تجاوز سرعة الرياح إلى 45 عقدة فى الساعة وإرتفاع الأمواج  مابين 3  إلى 4 أمطار.
 
 
مراكب الصيد ترسو بميناء الصيد لإرتفاع أمواج المتوسط
مراكب الصيد ترسو بميناء الصيد لإرتفاع أمواج المتوسط

جانب من اضطراب حركة ملاحة نشاط الصيد بالبحر الأبيض المتوسط
جانب من اضطراب حركة ملاحة نشاط الصيد بالبحر الأبيض المتوسط

مراكب الصيد ترسو بميناء الصيد لإرتفاع أمواج المتوسط (2)
مراكب الصيد ترسو بميناء الصيد لإرتفاع أمواج المتوسط (2)
 
 
 
 

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