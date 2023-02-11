ضبط 394 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (394) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (423) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,479 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (54,300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,606 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,500 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,755 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,748 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2,934 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (550 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (303 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (7 جرام)، (120) أمبول بيثيدن، (4070) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط (155 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية، بندقية رصاص، (18) بندقية خرطوش، (5) طبنجات، (112) فرد محلى، (465) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (290) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81046) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى،" (332) حكم جناية، (25214) حكم حبس جزئى، (4080) حكم حبس مستأنف، (40962) حكم غرامة، (10458) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم 4 متهمين، ارتكبوا (7) حوادث متنوعة، و فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (34) متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط (14) متهم، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط (241) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (19466) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.