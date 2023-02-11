اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 27 كرتونة ألعاب نارية بالشرقية

السبت، 11 فبراير 2023 12:33 م
ضبط 27 كرتونة ألعاب نارية بالشرقية ألعاب نارية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الشرقية)، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه، كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على (27 كرتونه ألعاب نارية "مختلفة الأشكال - والأحجام")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

 

 

 

 


العاب ناريه

ترويج الألعاب الناريه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة