ضبط 27 كرتونة ألعاب نارية بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (تاجر – مقيم بمحافظة الشرقية)، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه، كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على (27 كرتونه ألعاب نارية "مختلفة الأشكال - والأحجام")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.