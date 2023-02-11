ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين وسلاح أبيض بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المخدرات، أثناء قيامه بترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، بورود معلومات، تفيد بقيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم بإحدى قرى مركز سيدى سالم، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجار إعداد خطة لضبطه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ، وتبين أنه يدعى " س.ح. ع "، 45 سنة ، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 3 كيلو حشيش ، و 750 جرام هيروين ،وسلاح أبيض، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، وهاتف محمول للاتصال بعملائه ، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.