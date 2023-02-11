اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 10:53 م
أكرم القصاص
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صعود أسبوعي تجاوز 8 % للنفط بعد قرار خفض الإنتاج الروسي

السبت، 11 فبراير 2023 10:15 م
صعود أسبوعي تجاوز 8 % للنفط بعد قرار خفض الإنتاج الروسي نفط ارشيف
وكالات

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سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية، وذلك بعدما أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، الجمعة، بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده تعتزم خفض إنتاجها من النفط الخام في شهر مارس بواقع 500 ألف برميل يوميا، بما يعادل نحو 5%   من الإنتاج.

خلال الأسبوع الماضي، بخسب سكاي نيوز عربية ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8.1 %، فيما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 8.6%.

وعقب الإعلان الروسي عن تخفيض الإنتاج، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، عند التسوية بواقع 1.89 دولار بما يعادل 2.2 % إلى 86.39 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار أو 2.1 %إلى 79.72 دولار.

وكانت دول غربية قد فرضت قيودا في محاولة للحد من عائدات النفط الروسية ردا على تصرفات البلاد في أوكرانيا.

ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وحظره على المنتجات النفطية الروسية، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة المتعاملين في الطاقة لدى "سي.آي.بي.سي برايفت ويلث يو.إس" إن تقديرات معظم المحللين معتمدة بالفعل على انخفاض الإنتاج الروسي بما بين 700 ألف و900 ألف برميل في 2023، وأضافت: "مفتاح خروج النفط الخام من نطاق تداوله الحالي هو انتعاش الطلب الصيني".

وخالف إنتاج روسيا العام الماضي التوقعات بأن يسجل انخفاضا، لكن مبيعاتها النفطية ستصبح أكثر صعوبة في مواجهة العقوبات الجديدة.

وقال مندوبان في أوبك+ لرويترز، الجمعة، إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا خفض إنتاج النفط.

 


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أسعار النفط



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