صدور كتاب عبد الرحيم على "الأفكار الشيطانية.. أوروبا فى مواجهة التنظيم الدولى للإخوان" باللغة الفرنسية

صدر، اليوم السبت، باللغة الفرنسية، كتاب "الأفكار الشيطانية.. أوروبا في مواجهة التنظيم الدولى للإخوان" للكاتب الصحفى عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، عن دار نشر "لارماتان" الأشهر بفرنسا.

الكتاب الذى قام بترجمته أسامة خليل يقع فى 150 صفحة من القطع الكبير ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب أفكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف في العمل السياسى، ومن المقرر تنظيم ندوة عن الكتاب وحفل توقيع فى معرض باريس للكتاب في مارس المقبل.

جدير بالذكر أن دار لارماتان نشرت للكاتب الصحفي عبد الرحيم علي كتابين من قبل، الأول بعنوان: "دولة الإخوان.. دراسة في النشأة والحركة والانتشار".. والثاني بعنوان: "داعش.. إعادة توزيع الخرائط في منطقة مضطربة".

وتمثل دار لارماتان، إحدى أهم دور النشر الفرنسية، فإلى جانب إمتلاكها عشرات المكتبات فى باريس والعديد من المدن الفرنسية، فإن الدار لها عدد من الفروع فى أمريكا ودول أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.