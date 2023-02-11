وأشارت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصادر مطلعة على تطورات التحقيق دون الكشف عن هوياتهم - إلى أن الاتهامات الموجهة بالفعل إلى المشتبه به تيتسويا ياماغامي (42 عامًا) تتضمن قتل آبي وانتهاك قانون حيازة الأسلحة النارية.



وأضافت الصحيفة أن المشتبه به قد يواجه اتهامات إضافية تتضمن إلحاق الضرر بالممتلكات، وخرق قانون تصنيع الذخائر، وانتهاك قانون انتخابات المناصب العامة.



وذكرت أن ياماغامي أبلغ الشرطة بإجرائه اختبارًا لمسدس يدوي الصنع في إحدى المنشآت في وقت مبكر من يوم 7 يوليو، أي قبل يوم واحد من تنفيذه واقعة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، لافتين إلى أنه تم بالفعل العثور على ثقوب طلقات نارية في المبنى الذي وصفه المشتبه به.



ولفتت إلى أن الشرطة اليابانية صادرت - أيضا - العديد من البنادق والأسلحة وكميات من البارود من منزل ياماغامى، الذي يُشتبه في أنه كان يصنع أسلحة وبارود بدون تصريح.



جدير بالذكر أنه في 8 يوليو الماضي، أطلق المشتبه به ياماغامي النيران من مسدس يدوي الصنع على شينزو آبي مرتين من مسافة قريبة بينما كان رئيس الوزراء السابق يلقي خطابًا في مدينة نارا خلال حملة انتخابية لمجلس الشيوخ، وتم توجيه الاتهام إلى ياماغامي الشهر الماضي بعد وضعه قيد التقييم النفسي لمدة 5 أشهر ونصف.