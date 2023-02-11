س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اللجان المشتركة للتعاون بين مصر والدول(إنفوجراف)

كتب محمد أسعد

تعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي ، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.

وشهد عام 2022، انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية، وثلاث دول عربية شقيقة هي الأردن وتونس والجزائر، وذلك في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وجهود التنمية المشتركة، إلى جانب انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وأذربيجان، إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية لإعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية، كما تم انعقاد لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية، ومؤخرًا انعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية المجرية، كما يجري الإعداد في الوقت الحالي للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية

ويرصد التقرير التالي أنواع اللجان المشتركة ومحددات انعقادها والدول التي ترتبط معها مصر بلجان مشترك على كافة المستويات.

ما هي أهمية اللجان المشتركة؟

تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وتشهد اللجان المشتركة مباحثات بين كافة الأطراف من البلدين لاكتشاف المميزات التنافسية لكل دولة والتوصل لآليات للتعاون والاستفادة منها، وتوقيع الوثائق المقترحة لوضع إطار مستقبلي يعزز التعاون المشترك، وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري وفتح الأسواق للعمالة والصادرات وتعزيز جهود التنمية المشتركة.

ما هي المحددات التي يتم بناءًا عليها وضع خطة عمل اللجان المشتركة؟

يتم وضع خطة عمل اللجان المشتركة بناءًا على الأولويات الوطنية للدولة المصرية، والاحتياجات القطاعية المختلفة، إلى جانب المميزات التنافسية والجدوى الاقتصادية للتعاون في القطاعات المختلفة.

ما هي أنواع اللجان المشتركة؟

تنقسم اللجان المشتركة إلى 4 أقسام، الأول هو الذي يتم عقده برئاسة رئيس جمهورية مصر العربية ورؤساء الدول المختلفة، والقسم الثاني اللجان العليا التي تُعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحكومة المناظر من الدول الأخرى، والقسم الثالث لجنة وزارية تُعقد برئاسة وزير التعاون الدولي والوزير المناظر، والقسم الرابع هي اللجان الفنية التي تعقد على مستوى وكلاء الوزارات.

وتنقسم مراحل عمل اللجان المشتركة، إلى ثلاثة مراحل، الأولى مرحلة الإعداد والتحضير والتي يتم العمل عليها من قبل الخبراء والمسئولين الفنيين من الوزارات، والمرحلة الثانية مرحلة التنفيذ وهي التي يتم فيها عقد فعاليات اللجان والمباحثات على المستويات العليا سواء الرئاسي أو الوزاري، وتتضمن انعقاد منتديات الأعمال التي تضم القطاع الخاص من البلدين المعنيين بالتعاون، وثالثًا مرحلة التقييم والمتابعة والتي يتم من خلالها متابعة تنفيذ وثائق التعاون والبروتوكولات والتأكد من تنفيذ توصيات اللجان المشتركة واتفاقاتها.

ما هي اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي التي ترأسها وزارة التعاون الدولي؟

تتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.