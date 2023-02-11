أدلى الرئيس الأوكراني بتلك التصريحات في اجتماع أونلاين مع كبار أعضاء أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، جي بي مورجان، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية اليوم السبت.



وأضاف أنه يعتقد أن بلاده ستنضم إلى الحلف في وقت أقرب لأن حزمة الضمانات الأمنية التي تقدمها هي الحزمة الصحيحة مشيرا إلى أن قادة الحلف يتخذون القرارات ببطء لأن الأمر روتينيا ... مضيفا إلى أن الانضمام سيحدث عقب النصر.



ووفقًا لزيلينسكي، تستمر أوكرانيا في تلقي الأسلحة المتوافقة مع معايير الناتو من الشركاء الغربيين، مثل المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي وما إلى ذلك.



كما أشار رئيس الدولة إلى أنه من المتوقع أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين.