زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب الهند

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أعلن معهد بحوث الزلازل في الهند، اليوم السبت، وقوع هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في ولاية "جوجارات" بشمال غرب البلاد.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الزلزال وقع على عمق أكثر من خمسة كيلو مترات، مضيفة أنه لم ترد تقارير حتى الآن تفيد وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث في الولاية أن "جوجارات" معرضة بشكل كبير لمخاطر الزلازل إذ شهدت زلازل عديدة بين عامي 1819 و2001.

وكان زلزال عام 2001 ثاني أكثر الزلازل تدميرا في الهند خلال القرنين الماضيين؛ إذ تسبب في مقتل قرابة 13 ألف شخص وإصابة أكثر من 167 ألفا آخرين.