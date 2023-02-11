اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"رياضة" شمال سيناء: الأطفال وأسرهم كانوا سعداء بمبادرة "أنت الأغلى".. فيديو

السبت، 11 فبراير 2023 12:46 م
"رياضة" شمال سيناء: الأطفال وأسرهم كانوا سعداء بمبادرة "أنت الأغلى".. فيديو مبادرة أنت الأغلى
رامى محيى الدين

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كشف الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، تفاصيل مبادرة "أنت الأغلى"، موضحًا أنها تأتي تحت وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف، والتنسيق والعرض على محافظ شمال سيناء.

 
وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن المبادرة استهدفت نحو 2000 طالب في مرحلتي الابتدائية والإعدادية وجزءً من المرحلة الثانوية، وكل ذلك من خلال الإدارة المركزية للنشئ. 
 
وتابع مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أن الشهية مفتوحة للمبادرات كلها في محافظة شمال سيناء، حيث تستهدف المبادرة تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، بالإضافة إلى الجانب الفني والجانب الترويحي والدعم النفسي، وذلك بحضور الأسر. 
 
وأكد، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة والبنية الأساسية وإعداد جيل واع لديه وعي كبير للغاية: "الأطفال والطلاب والأسر والمشايخ والعواقل ومديرو الهيئات والمدرسون كانوا متحمسين للغاية للمبادرة".

إيهاب حسن عبدالوهاب

الشباب والرياضة

محافظة شمال سيناء

مبادرة أنت الأغلى



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