وقال فريشنين - في مقابلة تلفزيونية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء/تاس/ الروسية - "بالطبع العلاقات الآن فى أدنى مستوياتها.. إنها سيئة من حيث العلاقات الدولية العالمية والاستقرار الدولى".



وتابع: إن صناع القرار في بروكسل كانوا - ولا يزالون - القوة الدافعة لهذه الحالة السيئة، لم يكن هناك اتصال سياسي لسنوات عديدة، ولم يكن لنا ذنب في هذا.

ميدانيا، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إصابة ثلاثة أشخاص، جراء قصف قوات كييف لمدينة شيبيكينو في المنطقة.



وقال جلادكوف - عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي /تيليجرام/ - إن مدينة شيبيكينو تعرضت للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف نقلتهم إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.



وأوضح أن ثلاث قذائف سقطت في المنطقة التابعة لمؤسسة صناعية، وأحدثت دمارا في أحد المباني، وحطمت الزجاج في المباني القريبة، فيما سقطت قذيفة واحدة في موقف للحافلات، نجم عنها أضرار في ثلاث سيارات.



وأضاف أن رئيس منطقة مدينة شيبكينسكي، فلاديمير جدانوف، وطواقم الخدمات التشغيلية متواجدون في المكان.



وفي سياق مختلف، قالت أولينا زيلينسكا، قرينة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهم في أوكرانيا يريدون أن يصبح أطفال أوكرانيا جيل نصر وليس جيل حرب.



وذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية أن زيلينسكا أشارت إلى أن الأطفال الأوكرانيين يتعرضون للخطر منذ عام الآن، أينما كانوا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.



وأشارت إلى أنها لا تريد أن يستمر الأطفال الأوكرانيون في الاحتفاظ بذكريات الحرب المؤلمة طوال حياتهم ..قائلة:" لقد تغير الأطفال الأوكرانيون من نواح كثيرة لأن العيش في خطر دائم يتجاوز قدرة العديد من البالغين، بينما يجبر الأطفال الأوكرانيون على العيش بهذه الطريقة".