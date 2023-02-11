رئيس الوزراء يستهل جولته التفقدية بمدينة 6 أكتوبر بتفقد 3 مصانع

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت، فى إطار جولته التفقدية الموسعة بمدينة 6 أكتوبر، 3 مصانع للقطاع الخاص، وأحد مشروعات التطوير العقارى، المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.