اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستهل جولته التفقدية بمدينة 6 أكتوبر بتفقد 3 مصانع

السبت، 11 فبراير 2023 01:33 م
رئيس الوزراء يستهل جولته التفقدية بمدينة 6 أكتوبر بتفقد 3 مصانع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت، فى إطار جولته التفقدية الموسعة بمدينة 6 أكتوبر، 3 مصانع للقطاع الخاص، وأحد مشروعات التطوير العقارى، المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
 
 

جولة تفقدية

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي

6 اكتوبر



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