اليوم السابع
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دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين

السبت، 11 فبراير 2023 05:39 م
دفع لجان تجنيدية إلى المحافظات الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للمواطنين القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير على المواطنين وحل المشكلات التجنيدية ، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإعداد وتجهيز عدد من اللجان التجنيدية تمهيداً لدفعها إلى محافظات مرسى مطروح وجنوب سيناء وأسوان " منطقة حلايب وشلاتين " وذلك لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم وذلك طبقاً للتوقيتات التالية :-
 
محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 15 -23/2/2023
 
محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 11-16/3/2023
 
محافظة أسوان " منطقة حلايب وشلاتين " خلال الفترة من 12 – 16/3/2023
 
تأتى تلك اللجان التجنيدية فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فيما يخص إنهاء المواقف التجنيدية والرد على كافة الإستفسارات التجنيدية لأبناء تلك المحافظات.

القوات المسلحه

التجنيد والتعبئه

موقف التجنيد

منطقه التجنيد



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