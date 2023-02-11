وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم /السبت/ - أنه بحسب مسح حديث أجراه بنك بيانات "تيكوكو" الياباني للأبحاث، فإن أسعار أكثر 12 ألفا و54 سلعة ارتفعت أو من المتوقع أن ترتفع خلال العام الجاري.



وأوضحت نتائج المسح أن أسعار تلك السلع سترتفع بمتوسط 16% عن أسعارها الحالية، في زيادة قدرها 3% عن مستويات العام الماضي، على أن تكون وتيرة الزيادات أعلى بنحو الضعف من حجم الارتفاع في الأسعار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.



وبحسب المسح الياباني، فإن هذا الشهر سيشهد ارتفاع أسعار 5463 سلعة غذائية في اليابان، مثل الأطعمة المجمدة ومنتجات المأكولات البحرية، كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار 2716 سلعة أخرى، بينها الحلويات، خلال مارس المقبل، بينما سترتفع أسعار 3192 سلعة أخرى في أبريل.



وقال مسؤول في بنك بيانات تيكوكو الياباني للصحيفة في ملخص المسح، إن "هناك احتمال أن يستمر التوجه الحالي لزيادة تكلفة الكهرباء والنفقات الأخرى على العملاء حتى بعد الصيف القادم".