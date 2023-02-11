"خلى بالك من عربيتك".. اعترافات مُثيرة للص سيارات مدينة بدر

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهم بسرقة سيارة مواطن بمدينة بدر، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف بواقعة السرقة، وكشف أنه قام بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، بعد مراقبته للضحية قبل أن يقوم بسرقة السيارة لعدم افتضاح أمره.

وكان تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة سيارة أجرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق - "له معلومات جنائية" مقيم محافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السيارة المُبلغ بسرقته) حال تواجده بدائرة القسم.