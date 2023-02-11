اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 02:11 ص
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خطوات حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بالموبايل

السبت، 11 فبراير 2023 02:00 ص
خطوات حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بالموبايل قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يمكنك حجز تذاكر القطارات أونلاين من خلال الموبايل، وذلك قبل السفر من يوم لـ15 يوما، من خلال موقع هيئة السكة الحديد، الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر، على عدد كبير من القطارات، بخطى القاهرة الإسكندرية والقاهرة اسوان والعكس فى الاتجاهين. 
 
ويعرض اليوم السابع كيفية الحجز على القطارات عن طريق موقع السكة الحديد
 
اولا الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد من خلال اللينك https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home
ثانيا : اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة. 
ثالثا: اختيار محطة القيام 
رابعا : اختيار محطة الوصول
خامسا : تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث. 
سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة. 
سابعا: تختار رقم المقعد اسفل القائمة. 
ثامنا : سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية. 
تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الالكترونى. 
 
وفى السياق تقوم الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء بقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة بالهيئة بإتباع سياسة تطوير وتحديث نظم حجز وصرف التذاكر والإشتراكات بالمحطات والقطارات تمشياً مع سياسة الدولة فى إستخدام أحدث الاساليب التكنولوجيه التى تضمن سرعة الاداء بكفاءة وفاعلية تتيح حجز التذاكر من أى محطة مميكنة إلى أى محطة أخرى حتى وإن كانت ليست محطة البداية أو النهاية بما يحقق المرونة فى تقديم الخدمات لجمهور المسافرين وفيما يلى بيان بالمحطات والمكاتب المجهزة والتى فى طور التجهيز حيث تم إعداد مشروع لصرف التذاكر بالقطارات المميزة والمطورة فترة تمهيدية لتنفيذ المشروع الإستراتيجى.
 

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