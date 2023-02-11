حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة سائق بالإكراه فى منطقة الخليفة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب سرقة سائق بالإكراه في منطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "تاكسى" بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواه" بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم المذكور واتهمه بارتكاب الواقعة.