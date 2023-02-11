تنفيذ 311 حكما قضائيا فى حملات أمنية على مدار 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (2633) مخالفة مرورية متنوعة.

أما فى مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (33) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط (4) قضايا، وتنفيذ عدد (311) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، ضبط عدد (4) قضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.