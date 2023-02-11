تكريم المتميزين بالبطولات الرياضية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب قرارًا بتكليف المهندس عماد شطا مدير عام هندسات كهرباء كفر سعد والتى تضم هندسات رأس البر ودمياط الجديدة وكفر سعد وكفر البطيخ قائما بعمل رئيس قطاع كهرباء دمياط.

وكان المهندس محمد أحمد عسل قد قام بزيارة ميدانية لهندستى شمال وجنوب دمياط بقطاع كهرباء دمياط بمرافقه المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورؤساء قطاع الجودة والتفتيش الفنى والمالى والتجارى ورئيس القطاع المختص ومدير عام هندسات شمال وجنوب دمياط حيث تفقد كافة الإدارات والمخزن الرئيسى والخزينة ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ومركز خدمه العملاء بالهندستين وقام بالاطلاع على الشاشة التى تم تجهيزها والخاصة بخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والمنطقة الذكية المجهزة لاستقبال المشتركين وتقديم الخدمات بهندسة جنوب دمياط.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على حسن معاملة الجمهور وسرعة تقديم الخدمة بسهولة ويسر بالهندستين، كما قام بزياره لوحه توزيع الجمرك (حى رابع) التابعه لهندسه شمال دمياط وكذا لوحة توزيع المعلمين التابعة لهندسة جنوب دمياط واستمع للعديد من أراء العاملين بالهندستين واكد على ضرورة التعامل الفورى مع أى معوقات بهدف رفع نسب الأداء وتحقيق مستهدفات الشركة وعلى رأسها خفض نسبة الفقد فى الطاقة متمنيا للجميع دوام التوفيق.

كما قام المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بتكريم العاملين بالشركة فى إطار توجهه الدائم لدعم كافة العاملين وخاصة المتميزين منهم فى أداء عملهم وتم التكريم وسط احتفالية ضمت كوكبه من العاملين بالشركة وبحضور نواب ( الشئون المالية والإدارية -الشئون التجارية -التشغيل - الشئون الفنية) ورؤساء قطاعات (التفتيش الفنى والتجارى - الجودة - المشروعات - التخطيط الفنى - المشتريات - كبار المشتركين - القانوني) وحضور رئيس نقابة العاملين بالشركة وتقدم المهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشكر للعاملين المتميزين بالشركة وقام بتوزيع شهادات التقدير لاحسن (مدير هندسة -رئيس إيرادات - فنى - محصل - عامل حرفي) والذين تم اختيارهم باللجنة المشكلة من كافة إدارات الشركة لتحديد أفضل العناصر التى تم تكريمها بمنتهى الحيادية. وفى نهاية اللقاء اكد عسل على ضرورة الالتزام ببذل المزيد من الجهد بهدف رفع معدلات أداء الشركة وتمنى للجميع دوام النجاح والتوفيق.

كما قام المهندس محمد أحمد عسل بتكريم فريق الكرة الطائرة وفريق رفع الأثقال بالشركة لفوزهما بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وحصولهما على الميدالية الذهبية وكذلك فريق تنس الطاولة وفريق الكرة الطائرة الشاطئية لفوزهما بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية وحصولهما على الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية رقم (46).

‏كما قدم رئيس اللجنة الرياضية بالشركة درع التكريم للمهندس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كأفضل رئيس مجلس إدارة شركة حيث حصلت أربع فرق بالشركة على ميداليات التفوق الرياضى فى حدث مسبوق من نوعه.