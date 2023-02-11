تعرف على القطع الأثرية المختارة لتكون المميزة لشهر فبراير بالمتاحف

كتب ـ محمد أسعد

ضمن التقليد الشهري للمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية، اختارت المتاحف على مستوى الجمهورية قطع شهر فبراير، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ، أن هذا التقليد يأتى فى إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، حضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض الحلية الشريفة والتي ترجع للعصر العثماني القرن 13هـ/19م.

المتحف القبطي:

يعرض صندوقا خشبيا، ملون باللون الأخضر الزيتوني، لحفظ التوراة، محلى برقائق من الفضة المزخرفة بزخارف نباتية، وكتابات باللغة العبرية يعلوها تاج وأسفلها شجرة الحياة.

متحف شرم الشيخ:

يعرض تمثالا من العصر الروماني للآلهة إيزيس أفروديت على رأسها إكليل نباتي يعلوه تاجها المميز وتمسك بيدها اليسرى إناء كبيرا وفي اليمنى قرن الخيرات.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض جراب مصحف مصنوع من الذهب على شكل كتاب، من مقتنيات أسرة محمد علي.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض علبة سجائر من الفضة، على شكل معبد يعلوها شكل التاج الملكي وعلم مصر قديما ذو اللون الأخضر والهلال والثلاث نجوم.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يعرض صنجة (كفة وزن العملة) مستديرة الشكل، من الزجاج الأخضر الشفاف، تحتوي على كتابات بالخط الكوفي.

متحف قصر محمد علي بالمنيل:

يعرض صندوقا من الخشب المطعم بالصدف، عليه زخارف لقبة الصخرة ومقامي النبي داود والنبي يونس والحرم الإبراهيمي.

متحف المركبات الملكية بالقاهرة:

يعرض كسوة الكعبة من الحرير المصبوغ باللون الأسود والمحلى بأسلاك من الذهب والفضة، وعليه نقش لآيات من القرآن الكريم بطريقه «الجاكارد».

متحف جاير آندرسون:

يعرض لوحة من الخشب عليها كتابات وزخارف ملونة يتوسطها كلمة "محمد" وأسفلها ” أنك لعلى خلق عظيم".

متحف مطار القاهرة الدولي 2:

يعرض دلاية على شكل المصحف الشريف من المعدن من عصر أسرة محمد على.

متحف مطار القاهرة الدولي 3:

يعرض صليبا من برونز، على عمود أسطواني الشكل. من القرن 18-19م

متحف السويس القومي:

يعرض أيقونة من الخشب للقديس سمعان الخراز جالسًا على كرسي العرش المزين من أعلى بملاك مجنح، وممسكًا بيديه لفافة من الورق.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض تمثال نصفي من الرخام للمعبود سيرابيس، من العصر اليوناني الروماني.

متحف آثار طنطا:

يعرض لوحة جدارية من الحجر الجيري نقش عليها الثالوث المقدس في مصر القديمة (اوزوريس وايزيس وابنهم حورس). وأعلى اللوحة آلهة السماء "نوت" على شكل قرص الشمس المجنح.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض شكل الهلال من البرونز والنحاس بداخله صليب رمزًا للوحدة بين الديانتين المسيحية والإسلامية.

متحف آثار مطروح:

يعرض أيقونة من العصر الروماني المتأخر تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح متوجاً. يوجد على الزوايا الأربعة للأيقونة أربعة شخصيات من العهد القديم.

متحف تل بسطا:

يعرض تمثالا من البرونز للمعبود حربوقراط، واقفا وعلى رأسه التاج.

متحف الغردقة:

يعرض مشكاة من الزجاج لإضاءة المباني الداخلية العامة كالمدارس والمساجد.

متحف كفر الشيخ:

يعرض مخطوطا يحتوي على الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، يوحنا).

متحف ملوي:

يعرض مخطوطا من العصر الروماني المتأخر "القرآن الكريم" كُتب بالمداد الأحمر والأسود داخل غلاف من الجلد.

متحف سوهاج القومي:

يعرض لوحة نذرية من الحجر الجيري، نقش عليها قرص الشمس ينشر أشعته، وفي أسفلها مركب وبداخله قرص الشمس.

متحف الأقصر للفن المصري القديم:

يعرض الجزء العلوي من محراب، إطاره مزخرف بزخارف نباتية من العصر القبطي.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض نموذجا لمركب جنائزي من عصر الدولة الوسطى.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض لوحة ملونة من الحجر الجيري لحاكم الواحات خنت كا من عصر الدولة القديمة.