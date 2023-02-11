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تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اعرف خطوات التقديم قبل انتهاء المدة

السبت، 11 فبراير 2023 05:00 ص
تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اعرف خطوات التقديم قبل انتهاء المدة امتحانات الفصل الدراسي الأول
كتبت – مرام محمد

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تواصل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تلقى طلبات التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2022-2023، التى كانت قد انطلقت يوم الأحد الموافق 5 فبراير، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

من جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استمرار تلقى طلبات التظلم للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال الإدارات التعليمية، لمدة 15 يوما من تاريخ فتح باب التظلم.

وحددت المديرية خطوات التظلم على النتائج، موضحة أن للتظلم على نتائج الفصل الدراسى الأول، يقدم الطالب أو ولى أمره طلب تظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها، وسداد الرسوم المقرره ومقدارها 20 جنيها لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوي، و35 جنيها لطلاب الشهادة الإعدادية، و40 جنيها لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت أن بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره، يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، مشيرة أن فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.


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