اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 01:25 م
أكرم القصاص
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تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان فى تاريخها بعد الزلزال المدمر

السبت، 11 فبراير 2023 08:00 ص
تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان فى تاريخها بعد الزلزال المدمر زلزال تركيا
وكالات

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أعلن وزير البيئة والتطوير العمرانى التركى مراد قوروم، أن بلاده تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان بتاريخها في 10 ولايات تضررت بالزلازل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بمركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) بولاية غازى عنتاب الذي أنشئ لمساعدة ضحايا الكارثة.

وقال قوروم: "سنطلق أكبر حملة لبناء المساكن ما بعد الكارثة في تاريخ الجمهورية بطريقة متزامنة في ولاياتنا العشر (المتضررة)".

وأفاد الوزير أن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المناطق المنكوبة بلغ 12 ألفًا و141 مبنى.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، وآدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.


زلزال تركيا

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تركيا

مراد قوروم

غازى عنتاب

ديار بكر

أضنة

قهرمان مرعش



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