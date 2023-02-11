تحرير 7 محاضر تموين وصحة لمحلات مخالفة بحى الجمرك فى الإسكندرية

شن حى الجمرك في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجهت المهندسة نهي أحمد خليفة رئيس حي الجمرك، بحملة مكثفة، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وانطلقت الحملة من، مناطق إسماعيل صبري ووكالة الليمون وشارع عبد المنعم من خلال إدارتي الصحة والتموين، وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، لأحكام الرقابة على الأسواق، وعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر من قبل مسئول التموين 3 محاضر صحة، كما تم سحب 3 عينات غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وعلي صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



حملات علي الأسواق بحي الجمرك



جانب من حملة حي الجمرك



حملات حي الجمرك الاسكندريه