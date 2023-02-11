اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك: اجتماع مجلس كنائس مصر علامة محبة

السبت، 11 فبراير 2023 08:42 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك: اجتماع مجلس كنائس مصر علامة محبة مجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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أعرب الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك عن سعادته بالاحتفال بالعيد العاشر بمجلس كنائس مصر مؤكدًا نؤمن بدور المجلس رغم وجود أصوات تنتقد المجلس لكي يصل لأفضل طريق.   
 
واعتبر إسحق خلال احتفال العيد العاشر لمجلس كنائس مصر إن هذا اللقاء علامة على محبة الله لأنها من دلائل الرجاء. 
 
وقال البطريرك الكنيسة من طبيعتها المشاركة والعمل معًا من أجل الشهادة للمسيح ولحياة أفضل للعالم مؤكدًا ننظر داخل الكنيسة الكاثوليكية لعلاقاتنا بالكنائس وبالعالم وبالطبيعة ضمن سنودس الكنيسة
 
وأعرب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك عن سعادته بالاحتفال بالعيد العاشر بمجلس كنائس مصر مؤكدًا نؤمن بدور المجلس رغم وجود أصوات تنتقد المجلس لكي يصل لأفضل طريق.   
 
وقدم المطران ناركيسوس مطران بورسعيد للروم الارثوذكس كلمة البطريرك ثيؤدوروس بطريرك الروم الأرثوذكس وقال إن المسيح يدعونا للسير معه في طريق البر والقداسة .   
 
ونقل المطران صلوات غبطة بطريرك إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيؤدوروس الثاني مضيفًا: نصلي لمصر وجيشها وشعبها. 

الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مجلس كنائس مصر

بطريرك الاقباط الكاثوليك



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