بشار الأسد وقرينته يزوران مصابى الزلزال فى مدينة اللاذقية.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وقرينته أسماء الأسد، اليوم السبت ضحايا الزلزال في مدينة اللاذقية في مشفى تشرين الجامعي، بحسب بيان للرئاسة السورية.

واطمأنا على المصابين "ضحى نور الله وابنها ابراهيم زكريا" اللذين تم انتشالهما مساء أمس بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة.

كما زار الأسد وزوجته العائلات المتضررة من الزلزال والتي تقيم في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنا على أحوالها.



بشار في زيارة المصابين



زيارة المصابين