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بشار الأسد وقرينته يزوران مصابى الزلزال فى مدينة اللاذقية.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 01:17 م
بشار الأسد وقرينته يزوران مصابى الزلزال فى مدينة اللاذقية.. صور بشار وزوجته
كتب عبد الوهاب الجندى

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زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وقرينته أسماء الأسد، اليوم السبت ضحايا الزلزال في مدينة اللاذقية في مشفى تشرين الجامعي، بحسب بيان للرئاسة السورية.

واطمأنا على المصابين "ضحى نور الله وابنها ابراهيم زكريا" اللذين تم انتشالهما مساء أمس بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة.

كما زار الأسد وزوجته العائلات المتضررة من الزلزال والتي تقيم في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنا على أحوالها.

بشار في زيارة المصابين
بشار في زيارة المصابين

 

زيارة المصابين
زيارة المصابين

 

بشار وزوجته
بشار وزوجته

 

 


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