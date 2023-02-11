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انفجرت بشكل غير متوقع..

انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى بلدة بريطانية دون إصابات

السبت، 11 فبراير 2023 11:12 ص
انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى بلدة بريطانية دون إصابات قنبلة فى بلدة بريطانية
كتبت رباب فتحى

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قالت الشرطة البريطانية إن قنبلة من الحرب العالمية الثانية وزنها 250 كيلوجراما انفجرت بشكل غير متوقع في جريت يارماوث، وفقا لوكالة "بريس اسوسيشن" البريطانية.

وأعلنت هيئات ووكالات الطوارئ وقوع حادث كبير بعد اكتشاف العبوة الكبيرة غير المنفجرة عند معبر نهر في بلدة نورفولك يوم الثلاثاء، وكانت تعمل على نزع فتيلها.

بعد ظهر يوم الجمعة، قالت شرطة نورفولك إنه كان هناك تفجير "غير مخطط له"، لكن لم يصب أحد بأذى.

كان المتخصصون في الجيش يحاولون إيقاف القنبلة باستخدام تقنية تخلق احتراقًا بطيئًا للمتفجرات، وتحرق تلك المواد.

وقال الضباط إن هناك خطر حدوث تفجير غير مقصود.

بعد الانفجار، قالت الشرطة على تويتر: "يمكننا تأكيد انفجار قنبلة الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة في جريت يارماوث. لم يكن هذا تفجيرًا مخططًا له وحدث أثناء أعمال الحرق البطيئة لنزع المتفجرات. جميع أفراد الجيش وخدمة الطوارئ بخير. سنوافيكم بمزيد من المعلومات عندما نحصل عليها ".

وبدأ العمل على نزع المتفجرات يوم الخميس، وكان هناك طوقا طوله 400 متر في مكان الحادث.

قال نيك دافيسون، مساعد رئيس شرطة نورفولك: "لقد كانت هذه عملية صعبة ، لكن السلامة العامة وسلامة الأشخاص المشاركين في العملية كانت في صميم عملية صنع القرار. كانت هذه هي المرحلة الأخيرة من عملية حساسة تسببت في الكثير من الاضطراب في المدينة ، لكننا نأمل أن يتم حل هذا قريبًا ويمكن رفع التطويق، إذا سارت الأمور على ما يرام".

 

 


بريطانيا

انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية

الحرب العالمية الثانية

نورفولك

الشرطة البريطانية



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