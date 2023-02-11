انطلاق فاعليات المهرجان الكشفى الــ17 لجوالة جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الكشفي الـ"17" لجوالي وجوالات جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات بمشاركة 11 كلية من كليات الجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة الدائم على تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الطلابية، موضحاً أهمية نشاط الجوالة والفرق الكشفية فى تدعيم روابط الصداقة بين الطلاب من خلال الأعمال الجماعية وتنمية السلوك الاجتماعى للكشاف، وتربيته على الأخلاق الحميدة، وغرس روح الانتماء للوطن لديه، موجهاً طلاب الجامعة بضرورة المشاركة فى الانشطة الطلابية إلى جانب الدراسة لدورها فى بناء شخصية الطلاب.

من جانبه قدم الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لجوالى وجولات الجامعة لمشاركتهم فى التجهيز للمهرجان الكشفي الــ17 مشيراً إلى أن أهمية نشاط الجوالة فى اكساب الطلاب مهارات وخبرات عالية تساعدهم على الاعتماد على النفس واتخاذ القرارات وبناء شخصياتهم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المهرجان تضمن العديد من المسابقات الرياضية والفنية والدينية والثقافية، خلال الفترة من 6 حتى 13 فبراير الجارى داخل الجامعة، تحت إشراف الدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور عمر عبد الفتاح مدير إدارة الجوالة بالجامعة، ويضم هيئة تحكيم متميزة.