انتظام الدراسة بجامعة المنصورة فى الفصل الثانى داخل 18 كلية.. صور

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على انتظام أعمال المحاضرات، بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كليةً، مشيرًا إلى انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية، والْتِزَام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، كما تشهد المدن الجامعية توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني والتي تشمل عددًا من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.