انتداب مهندس مرور لفحص واقعة تصادم تسببت فى مصرع 9 وإصابة 14 بطريق الواحات

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس فنى بالإدارة العامة لمرور الجيزة لفحص حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات البحرية والذي أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وإعداد تقرير فنى بالحادث لبيان سببه ووجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بالحادث للاستماع الى أقوالهم.

وكان قد ارتفع عدد المتوفين لـ 9 أشخاص وأصيب 14 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل تحمل عمال بالكيلو 150 بطريق الواحات البحرية، حيث تم نقل المتوفين و المصابين لمستشفى زايد وأكتوبر ورفع حطام الحادث.

وكانت غرقة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين و مصابين بطريق الصحراوى بمنطقة الواحات البحرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بها عمال و ميكروباص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.