اليوم السابع: "وادى الملوك" أكبر جبانة حضارية على موقع التراث العالمى

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: أكبر جبانة حضارية فى العالم على موقع التراث العالمى وادى الملوك.. المنطقة تحوى أكثر من ٦٠ مقبرة أول من دفن بها تحتمس الأول.. عودة الدراسة بالتيرم الثانى فى 12 محافظة بتحية العلم.. الرئيس السيسى يلتقى وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

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عودة الدراسة بالتيرم الثانى فى 12 محافظة بتحية العلم

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