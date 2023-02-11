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المالكى: فريق فلسطين ينتشل عددا من الجثث.. وعملياته مستمرة فى تركيا وسوريا

السبت، 11 فبراير 2023 07:00 ص
المالكى: فريق فلسطين ينتشل عددا من الجثث.. وعملياته مستمرة فى تركيا وسوريا زلزال سوريا
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، أن فريق بلاده للتدخل والاستجابة العاجلة انتشل 5 جثث في تركيا، وجثة واحدة في سوريا من تحت الأنقاض.

وأضاف المالكي أن الفريق الفلسطيني مستمر في عملياته في منطقة جبله السورية وملاطيا التركية.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر صفحتها في "فيسبوك" أن "فريق دولة فلسطين يشارك في عمليات البحث والإنقاذ منذ صباح هذا اليوم في كل من محافظة مالطيا جنوب شرق تركيا وفي مدينة جبله شمال غرب سوريا ويقوم خبراء فلسطين من الدفاع المدني الفلسطيني ومسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعمليات البحث والإنقاذ وفي دعم الجهود المحلية والدولية للإغاثة في كلا البلدين بعد الزلزال الذي ضربها مؤخرا".

وأضافت أن "المهمة الإغاثية الإنسانية تضمنت أيضا مشاركة كوادر الدفاع المدني في انتشال جثامين ضحايا الزلزال برفقة الطواقم التركية حيث تم انتشال 5 جثث في تركيا، وجثة واحدة حتى اللحظة من مدينة جبلة السورية".

وأشارت الخارجية إلى أن مهمة الفريق "ستستمر لمدة تسعة ايام بحيث تتركز جهود الإغاثة في مناطق مختلفة جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا".


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