اليوم السابع
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القبض على شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة باب الشعرية

السبت، 11 فبراير 2023 12:01 م
القبض على شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة باب الشعرية تجارة العملة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الاتجار بالنقد الأجنبى

مديرية أمن القاهرة

قسم شرطة مدينة نصر أول

السوق المصرفى

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