العثور على جثة طفل بمقابر مطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

عثر أهالي مدينة مطوبس بكفر الشيخ، على طفل حديث الولادة "متوفى" داخل المقابر، وجرى نقله إلى مستشفى فوة للتأمين الصحي تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بعثور الأهالي على طفل حديث الولادة ملفوفاً بقطعة قماش بيضاء اللون ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى فوة للتأمين الصحي.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية، فتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 795 لسنة 2023، إدارى مركز مطوبس، وتولت النيابة التحقيق.