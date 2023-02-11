الشخلوبة.. عروس البرلس وفينيسيا مصر وأحد مقاصد السياحة بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

تتميز محافظة كفر الشيخ، بالعديد من المناطق السياحية المتميزة، وتطل المحافظة على مسطحات مائية، تميزها عن بقية المحافظات، فتطل على البحر المتوسط بطول 120 كيلو، وبها بحيرة البرلس التي تمتد بين مراكز بلطيم والبرلس وسيدي سالم ومطوبس، كما تطل على نهر النيل بـ 3 مراكز دسوق وفوه ومطوبس، وتضم بحيرة البرلس 28 جزيرة، أفضلهم واشهرهم الشخلوبة.

جزيرة الشخلوبة بقعة ساحرة وجميلة على خريطة محافظة كفر الشيخ، تقع ببحيرة البرلس من ناحية مركز سيدي سالم، وهي حلقة سمك قديمة في وسط البحيرة، و لجمالها ولسحرها، انتقلت حلقة السمك منها إلى شاطئ البحيرة بقرية الشخلوبة، ليكون الجزيرة مازراً سياحيا مهما، ولجمالها أطلق عليها عروس البرلس و فينيسيا مصر، وقرية الشخلوبة تقع بين مصرفين وهما، نمرة 9 ومرة 8، وطلق عليها الشخلوبة، لانها كانت مستنقعًا كبيرًا قبل بناء المساكن بمحيطها وتتجمع بها أسماك الشخلوت، لذلك جرى تسميتها بهذا الاسم.

عروس البرلس وفينيسيا مصر

وتقع قرية الشخلوبة تقع في منتصف بحيرة البرلس، وتسمى بعروس بحيرة البرلس، والمباني المحيطة بجزيرة الشخلوبة عبارة عن مباني لحلقات السمك و تجميع الأسماك، وزيارة البرلس تعتبر من رحلات اليوم واحد بفضل جمال طبيعة المكان، كما أنها تتمتع بالهدوء كونها خالية من الضوضاء والزحام، لكن ينقصها بعض الخدمات.

وقرية الشَخلُوبة هي إحدى القرى التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وهي القرية الوحيدة الواقعة على الساحل الجنوبي لبحيرة البرلس، ويشكل موقعها وطبيعتها مزارا سياحيا حيث تتمتع بشواطئ هادئة على البحيرة، وبيئة خصبة، وأكسبها موقعها المتميز جمالا طبيعيا فريدا، فبدأت أنظار محبى التصوير الفوتوغرافى تتجه نحوها، طمعا فى التقاط صور مميزة لصفحة مياهها الهادئة، تشقها المراكب الخشبية الملونة، التى يستقلها الصيادون فجر كل يوم، يقطنها 20 ألف نسمة، يعمل معظمهم بمهنة الصيد ومزارع الأسماك، وبها نشاط تجارى لبيع الأسماك عن طريق المزادات بحلقة السمك، وورش لصناعة مراكب الصيد، ولا توجد بالقرية أراضي زراعية، ولا مزارعين، ولا يوجد بينهم عاطل.

جزيرتان بالشخلوبة

والشخلوبة بها جزيرتان جزيرة جمال حلمى، وعبد الشافى مهيا، تقعان وسط بحيرة البرلس، بهما أشجار ومبنيان، كانتا حلقتين لبيع السمك، كان يتجه لهما الصيادون بعد رحلة صيد بالبحيرة لبيع الأسماك، ومع مرور الأيام تم نقل حلقتي السمك من الجزيرتين للقرية، وتحولت الجزيرتان لمزار سياحى، يتجه لهما أهالى القرية والقرى المجاورة وأهالي المحافظة، والسياح لقضاء أوقات ممتعة بين الأشجار وبمبنى حلقة السمك وسط المياه والهواء النقى بعيدًا عن التلوث.

وعلى ضفاف قرية الشخلوبة تجد المراكب المتعددة والصيادين بطبيعتهم البسيطة يرحبون بالقادم إليهم، وعلى جانبى الشوارع يجلس كبار السن يظهر على وجوههم الطيبة وأثار الزمن، ينظرون للغريب بنظرة حب ورضا، ويتميزون بالكرم، وحسن معاملة الزائرين لقريتهم.



الشخلوبة وجنمال بحيرة البرلس



بحيرة البرلس بكفر الشيخ



تنوع المراكب ببحيرة البرلس



جزيرة الشخلوبة حلقة سمك قديمة



جزيرة الشخلوبة من معالم كفر الشيخ



جزيرة الشخلوبة وسط مياه بحيرة البرلس



جزيرة الشخلوبة وقت الغروب



جزيرة الشخلوبة



جمال البحيرة وقت الغروب



جمال البحيرة



جمال المراكب وقت الغروب_1



جمال بحيرة البرلس وقت الغروب



جمال بحيرة البرلس



رحلات الصيد ببحيرة البرلس



روعة وجمال الشخلوبة



صفاء مياه البحيرة



قرية الشخلوبة المطلة عل بحيرة البرلس



قرية الشخلوبة بسيدي سالم



مراكب الصيد بالبحيرة لوحة فنية رائعة



مراكب الصيد وقت الغروب