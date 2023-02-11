اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الإماراتي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي

السبت، 11 فبراير 2023 10:16 ص
الرئيس الإماراتي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير، سبل تطوير التعاون الثنائي في الشؤون والقضايا الدفاعية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه جرى أيضا مناقشة العلاقات بين الإمارات وباكستان والعمل المشترك بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تطلعه للتعاون مع تونس لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس نبيل عمّار، هنأه خلاله بمناسبة توليه المنصب الجديد، حيث أعرب الشيخ عبد الله عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

 


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باكستان



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