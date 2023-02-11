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الحكومة تنفى تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار الوقود

السبت، 11 فبراير 2023 07:10 م
الحكومة تنفى تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار الوقود المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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 كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 
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اسعار الوقود

اسعار الكهرباء ن مصطفى مدبولي

الحكومة

خليك واعى

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