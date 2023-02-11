الجيزة تقيم منفذا لبيع اللحوم البلدية بـ165 جنيها بالواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

أقامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية، منفذا لبيع اللحوم المدعمة بمدينة الباويطي، ضمن مبادرة "محاربة الغلاء"؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة قبل دخول شهر رمضان الكريم؛ وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوفير منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأكدت المحافظة في بيان لها أن المنفذ يتيح للمواطنين لحوم طازجة بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن سعر الكيلو الواحد يبلغ 165 جنيها، وذلك بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية، وبالتعاون مع الجمعية الزراعية بالباويطي.

وأشارت أن مركز الواحات البحرية يضم عددا من الشوادر لبيع السلع واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل بعض التجار.

وأكدت المحافظة استمرار التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الإستراتيجية.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة سعت إلى زيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بمشاركة كافة الجهات، وذلك من خلال إقامة 45 منفذا ثابتا ومتنقلا موزعة في المراكز والأحياء والقرى؛ لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.