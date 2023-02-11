التنمية المحلية تتابع تضرر كورنيش السلوم فى مطروح من الطقس السيئ.. صور

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية ودمياط والشرقية والقليوبية والمنوفية (على مركزى تلا والشهداء ومدينة سرس الليان)، للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات المشار إليها، لتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.

وأشار تقرير غرفة عمليات الوزارة، إلى تعرض البلاد لتقلبات جوية ونشاط للرياح وموجة من الطقس السيئ، حيث استمرت سقوط الأمطار من متوسطة الى شديدة على مدينة برج العرب وأحياء شرق وغرب ووسط والعجمى والعامرية ثان، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الوزير إلى أن التقرير أوضح وجود انهيار بطول 20 متر بكورنيش مدينة السلوم بمحافظة مطروح، وسقوط أحد أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، فيما سقطت أمطار شديدة على مدينتى الضبعة والعلمين، ومتوسطة على مدينة الحمام، وخفيفة على مدينتى مطروح والسلوم، وجارى رفع التراكمات.

كما أوضح التقرير استمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط أمطار متوسطة على محافظات كفرالشيخ وبورسعيد والبحيرة والمنوفية والشرقية، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على الغربية ودمياط والقليوبية، وتقوم المحافظات المشار اليه بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول.



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (1)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (2)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (3)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (4)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (5)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (6)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (7)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (8)



الطقس فى المحافظات ورفع مياه الأمطار (9)