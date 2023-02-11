اليوم السابع
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التموين: صرف 35% من مقررات شهر فبراير حتى الآن

السبت، 11 فبراير 2023 11:14 ص
التموين: صرف 35% من مقررات شهر فبراير حتى الآن وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر فبراير الجارى، حتى الآن، بجانب الاستمرار فى صرف الدفعة السادسة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
 
 
كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة  بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة.

التموين

زيادة التموين

السلع التموينية

مقررات التموين

زيادة الدعم

دعم التموين



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