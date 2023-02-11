اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 07:23 م
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البابا تواضروس الثانى: الله يحب مصر وتحظى بمكانة خاصة برحلة مسار العائلة المقدسة

السبت، 11 فبراير 2023 06:24 م
البابا تواضروس الثانى: الله يحب مصر وتحظى بمكانة خاصة برحلة مسار العائلة المقدسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الله يحب مصر وبلادنا تحظى بمكانة خاصة، لأن على أرضها تمت رحلةالعائلة المقدسة والهروب من بيت لحم. 
 
 
 
وطمأن قداسته خلال احتفالية العام العاشر لمجلس كنائس مصر  الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية، الجميع على صحته قائلا " حياتنا فى إيد ربنا ولابدللإنسان أن يعيش مطمئن فهو محب للبشر وكل الناس وهو ضابط الكل. 
 
 
 
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، وفدًا مناتحاد الكتاب العرب.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس مصر



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