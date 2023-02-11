اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 11:09 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: القبض على 6 إرهابيين فى بغداد والأنبار وكركوك ونينوى

السبت، 11 فبراير 2023 11:00 م
الاستخبارات العراقية: القبض على 6 إرهابيين فى بغداد والأنبار وكركوك ونينوى الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم/ السبت/ القبض على 6 إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى.


وذكر إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لاستخبارات وأمن قيادة المقر المسيطر في طوز خورماتو، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى، أسفرت عن القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، في قضاء الرمادي، وأبي غريب، والرطبة، وداقوق، وعانة".


وأوضح إعلام المديرية أنه تم القبض على 33 متهما في قضايا متنوعة في مناطق القيارة، واللطيفية، والمحمودية، والرمادي، وتلعفر، والقائم، وكرمة الفلوجة، وعانة، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية.


العراق

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